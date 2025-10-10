Külliye’de ekonomi zirvesi! EKK sonrası flaş açıklama: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Kurul, temel hedefin tek haneli enflasyon olduğunu vurgulayarak "Temel hedeflerimiz; makroekonomik ve finansal istikrarı daha da güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Böylece dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilecek ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Kurul açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Temel hedeflerimiz; makroekonomik ve finansal istikrarı daha da güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Böylece dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilecek ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır.

İşgücü piyasasında olumlu seyir sürmektedir. İşsizlik oranı 28 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Bu olumlu görünümü işgücü piyasasının geneline yaymak, işgücüne katılımı artırmak ve beceri uyumunu güçlendirmek amacıyla yapısal reform adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."