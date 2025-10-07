5G ile dijital hayatta yeni dönem! Ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye her şey değişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamada, "5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dijital altyapısını 5G ile daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için önemli bir süreci başlattıklarını vurguladı. 5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi tüm stratejik sektörler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.