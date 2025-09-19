19 Eylül 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 224 bin TL ceza kesildi

Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 224 bin TL ceza kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.09.2025 10:18
ABONE OL
Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 224 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 223 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince il merkezinde ve ilçelerinde çalışma yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 49 firmada bin 230 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 223 bin 786 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 23 firmada 110 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör