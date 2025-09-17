Tekirdağ’da zirai dondan etkilenen çiftçilere 46 milyon lira destekleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere, bu yıl zirai donun birçok çiftçiyi etkilediğini söyledi.

Tekirdağ'da dondan etkilenen 771 çiftçiye destek verileceğini ifade eden Aksoy, "İlimize yaklaşık 46 milyon liralık don zararı için bir para geldi. Şarköy ve diğer zarar gören ilçelerimizde meyvecilik alanında zarar gören çiftçilerimize en kısa zamanda hesaplarına yatıracağız. İlimiz üretim konusunda gerçekten önde gelen illerden bir tanesi. Bir nebze de olsa çiftçilerimizin mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bundan sonra böyle bir zarar görmeyeceğiz." dedi.

Aksoy, iklim değişikliğinin her geçen yıl üreticileri daha kötü etkilemeye devam ettiğini dile getirdi.

İklim değişikliği konusunda üreticilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Aksoy, "İklim değişikliği ile ilgili önümüzde zor günler var. Tedbirler almamız gerekiyor. Aynı zamanda sigorta kısmı dediğimiz TARSİM sigortamızı da lütfen bütün üreticilerimiz yaptırsınlar. TARSİM çiftçi dostu bir uygulama olup dünyada da en iyi işlemlerden bir tanesi. Bu konuda çiftçilerimizi uyarmak istiyorum." diye konuştu.