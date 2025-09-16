Türkiye tablet pazarı büyüyor! Casper, Casper PAD ile üretkenliği öne çıkarıyor

Casper PAD ailesinin ilk üyeleri Casper PAD H10 Pen ve Casper PAD H10 Pro, 12.6" OLED ekranlarıyla dikkat çekiyor. H10 Pen, kalem odaklı üretkenliğiyle öğrenciler ve çizerler için ideal bir seçenek sunarken, H10 Pro, manyetik klavye desteği ve kalemiyle hibrit çalışan profesyonellere esnek ve verimli bir kullanım sağlıyor.

Her iki model de yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı renklerle görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

DÜNYA VE TÜRKİYE TABLET PAZARI 2025 İLK YARIDA BÜYÜDÜ

Global tablet pazarının 2025 yılının ilk yarısında büyümesini koruyarak 75 milyon adede ulaştığını belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Türkiye'de tüketici tablet pazarına baktığımızda, global trendler paralelinde 2025 ilk yarıda %15'lik bir büyüme görüyoruz. Tüketici tarafından gelen talebin ve ürün yenileme isteğinin bu pozitif artışta büyük etkisi bulunuyor. Bu trendinin yılının son çeyreğine yaklaştığımız bugünlerde artarak devam etmesini bekliyoruz. Kullanıcıların uzun ömürlü, çok amaçlı kullanıma uygun ve farklı ekran boyutlarında tablet seçeneklerine olan ilgisinin devam edeceğini düşünüypruz. Türkiye'de 2025 yılında 2.5 milyonu aşan bir tablet pazarına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"AMACIMIZ, GÜNLÜK YAŞAMI DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK"

Tablet ürünlerini Casper PAD çatısı altında toplayarak kategori yapılanmasını yeniden şekillendirdiklerini belirten Karaman, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Tablet ürünlerimizi Casper PAD çatısı altında bir araya getirerek bu kategoriye yeni bir yön veriyoruz. Kullanıcılarımız sadece eğlence için değil, iş, eğitim ve üretkenlik süreçlerinde de yanlarında taşıyabilecekleri güçlü bir araç istiyor. Casper PAD H10 serisi; geniş ve canlı OLED ekranı, hafif ve şık tasarımı, kalem ve klavye entegrasyonuyla, üretkenliği ve keyfi bir arada sunuyor. Amacımız, kullanıcıların günlük yaşamını daha verimli, üretken ve eğlenceli hale getirmek."

Casper PAD, 12.6" OLED ekranı, uzun pil ömrü, kalem ve klavye seçenekleri ile kullanıcıların her anına üretkenlik ve keyif katmayı hedefliyor.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-h10-p-198

("Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir)