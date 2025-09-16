Konut satışlarında yılın en yüksek verisi geldi! TÜİK tabloyu paylaştı: En çok ve en az konut hangi illerde satıldı?

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 10 ülke, Ağustos 2025 (TÜİK)