Konut satışlarında yılın en yüksek verisi geldi! TÜİK tabloyu paylaştı: En çok ve en az konut hangi illerde satıldı?
TÜİK, Türkiye genelinde Ağustos 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre ağustosta Türkiye genelinde konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında yükselerek 143 bin 319'a çıktı. En fazla konut satılan il İstanbul olurken, en az konut satılan il ise Ardahan oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.
KONUT SATIŞLARI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE %21,3 ARTTI
Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 712 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu.
Ağustos ayında 4 bin 709; Ocak-Ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 123 BİN 607 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %86,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 836 bin 843 oldu.
İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 916 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 99 BİN 403 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,0 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.
YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA BİN 810 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında azalarak 13 bin 77 oldu.
ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI
Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 YDUS tercihleri başladı! YDUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri son tarih ne zaman?
- 2025-HMGS/1 yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı mı? Sıralamalar değişti mi? HMGS-1 sonuçları nasıl öğrenilir?
- Tarım Kredi'de fiyatlar düştü: 16-22 Eylül kataloğunda yok yok! 3 kilo Gurme çay 579,90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 139 TL...
- YKS ek tercihler başladı mı, son durum ne? 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Hangi takımlar karşılaşacak? Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Galatasaray…
- GSB yurt personeli alım sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB 450 personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Galaksiler arası bir ziyaretçi: Renk ve şekil değiştiren gizemli cisim dünyaya yaklaşıyor!
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, indirim olacak mı? ABD Merkez Bankası 2025 Eylül ayı toplantısı hangi tarihte?
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışta mı?
- SSK, BAĞ-KUR'luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak'ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...
- Green Card başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 ABD Yeşil Kart başvuruları nereden yapılır?
- İstanbul donacak! Meteoroloji uyardı: Fırtına 50 km/s ile esecek, sıcaklıklar düşecek!