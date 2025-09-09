Kruvaziyer turizminde yeni rekor! 8 ayda 1,5 milyona yaklaştı

Kruvaziyer turizminde en yoğun ay ağustos oldu. (A Haber arşiv)

YILIN EN YOĞUN AYI AĞUSTOS OLDU

2025'in Ağustos ayında limanlara gelen kruvaziyer gemiler hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "2025 yılı Ağustos ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203'e ulaştı. Böylece Ağustos yılın en fazla kruvaziyer gemisinin geldiği ay oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Ocak-Ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğini de kaydetti.

Söz konusu ayda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 yolcu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Ağustos ayları içerisinde en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Ocak-Ağustos döneminde ise kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398 yolcuya ulaştı." açıklamasında bulundu.