Son tarih 31 Aralık 2025! Sitelerin yüzde 80’i düzenlemeden habersiz

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yangın güvenliği düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Oteller de dahil tüm mevcut binalarda eksiklerin giderilmesi için verilen süre, malzeme tedarik sıkıntıları nedeniyle 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

Ancak uzmanlar, site yöneticilerinin ve bina sahiplerinin büyük kısmının bu kritik düzenlemeden haberdar olmadığını vurguluyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Sitelerin yaklaşık yüzde 80'i bu düzenlemelerden habersiz. Denetimlerin sonunda ruhsat iptali ve idari yaptırımlar gündeme gelecek" diye konuştu. Türkiye'de son dönemde artan yangınlar, konunun önemini daha da artırdı. Geçtiğimiz aylarda Bolu'da çıkan otel yangınında onlarca kişi tahliye edilmiş, bu olay yangın güvenliği zafiyetini yeniden gündeme taşımıştı.

YÖNETMELİK 1 TEMMUZ'DA ÇIKTI

31 Aralık 2025, yangın güvenliği ve enerji dönüşümünde nihai takvim olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eksiklerini tamamlamayan bina ve siteler için ruhsat iptali ve ağır yaptırımlar gündeme gelecek. Yangın güvenliğinde yeni zorunluluklar getiren yönetmelik 1 Temmuz'da yayımlandı. Buna göre, kaçış yolları 60 ila 120 dakika aydınlatılacak. TS EN 54 standartlarına uygun dedektör ve butonlar zorunlu olacak. Özellikle yüksek binalar ve oteller için sprinkler şart. Yangın kapılarını takozla açık bırakmak yasak; sadece elektromıknatıs sistemleriyle kontrol edilebilecek. Her sistem için bakım sözleşmesi yapılacak, belgelenmiş testler şart olacak.

SÜRE NEDEN UZATILDI?

Sabah'ın haberine göre; Yangın güvenliği eksiklerinin giderilmesi için işletmelere ve sitelere süre verilmişti. Bunun nedeni, ithal ekipmanlarda yaşanan tedarik gecikmeleri, Türkiye genelinde bina sayısının fazlalığı, yüksek maliyetler ve finansman sorunlarıydı. Yetkililer bu sürenin son şans olduğunu belirtiyor.