Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, anlaşma PBoC Başkanı Pan Gongşıng ve Tayland Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput tarafından imzalandı.



5 yıllığına yenilenen anlaşma kapsamında 70 milyar Çin yuanı (yaklaşık 9,81 milyar dolar), 370 milyon Tayland bahtı karşılığında takas edilebilecek.



Karşılıklı rızayla uzatma opsiyonu bulunan anlaşmanın, Çin ile Tayland arasında parasal ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ikili ticaret ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.



İlk kez 2014'te imzalanan anlaşma, 2018'de 3 yıllığına, 2021'de ise 5 yıllığına yenilenmişti.

