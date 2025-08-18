18 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi

Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.08.2025 17:17 Güncelleme: 18.08.2025 17:18
ABONE OL
Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi

Çin'in Tayland ile ikili ticarette ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımı için imzalanan döviz takas anlaşmasını yenilediği bildirildi.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, anlaşma PBoC Başkanı Pan Gongşıng ve Tayland Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput tarafından imzalandı.

5 yıllığına yenilenen anlaşma kapsamında 70 milyar Çin yuanı (yaklaşık 9,81 milyar dolar), 370 milyon Tayland bahtı karşılığında takas edilebilecek.

Karşılıklı rızayla uzatma opsiyonu bulunan anlaşmanın, Çin ile Tayland arasında parasal ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ikili ticaret ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

İlk kez 2014'te imzalanan anlaşma, 2018'de 3 yıllığına, 2021'de ise 5 yıllığına yenilenmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör