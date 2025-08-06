Yabancı yatırımcıdan Borsa İstanbul’a akın! 1 milyar doları aştı

Uzmanlar enflasyonda ve faizdeki düşüş eğiliminin Borsa İstanbul'daki yükseliş trendine destek sağladığına dikkat çekti. (AA)

ENFLASYON VE FAİZ ETKİSİ

Hürriyet'in haberine gör A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, CHP Kurultay davasının eylül ayına ertelenmesi sonrası yaz aylarının sakin geçeceğine yönelik beklentilerin, enflasyondaki düşüş seyrinin ve Merkez'in faiz indirimlerine başlamasının yabancı girişlerinde etkili olduğunu söyledi. Şubat sonundan mart ortalarına kadar çok büyük miktarlarda yabancı girişleri izlendiğini ancak 19 Mart'tan sonra iç siyasi gündem etkisiyle hızlı bir çıkış gerçekleştiğini anımsatan Doğan, "Yabancı girişlerindeki sert düşüşün ardından tekrar bir miktar kısa vadeli yabancı girişleri görmeye başladık. Kurultay davasının ertelenmesi gibi kararlar bu yeniden girişlerde etkili oldu" dedi. "Yabancıların kısa vadeli, trade amaçlı girdiklerini söylemek mümkün" diyen Doğan, "Bu giriş kalıcı bir trende dönüşecek mi, bunu eylül ayındaki davalarla ilgili süreç belirleyecek. Borsa İstanbul emsallerine göre ciddi manada ucuz. Bu ucuzluğun alım yönünde devreye girmesi için davaların seyri takip edilecek. Yabancılar bu konuda daha hassas" ifadelerine yer verdi.