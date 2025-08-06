Yabancı yatırımcıdan Borsa İstanbul'a akın! 1 milyar doları aştı
Borsa İstanbul'da son haftalarda yaşanan yükseliş trendine yabancılardan da güçlü destek geldi. 30 Haziran haftasından bu yana yurt dışı yerleşiklerin Türk hisse senedi alımları 1 milyar dolara ulaşırken, uzmanlar alımların ekim ayına kadar sürebileceğine dikkat çekti.
Borsa İstanbul'un dolar bazlı getirisi gelişmekte olan piyasalarda yaşanan rallinin gerisinde olmasına rağmen, yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine olan ilgisi devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Haziran haftasında 248 milyon dolarlık yurt dışı yerleşiklerin alımları, 4 Temmuz haftasında 235 milyon dolar, 18 Temmuz haftasında 209 milyon dolar ve 25 Temmuz haftasında da 205 milyon dolar oldu.
Böylece yurt dışı yerleşiklerin alımları 30 Haziran haftasından bu yana 1 milyar doları buldu. Uzmanlara, enflasyondaki düşüş eğilimi ve buna bağlı olarak da faiz indirimi döngüsünün süreceğine yönelik beklentilerin bu durumda etkili olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca mart ayında çıkış yapan yabancı yatırımcılardan henüz hepsinin dönmediğine dikkat çekilirken, dönüşlerin ekim ayına kadar sürebileceğine dikkat çekildi.
ENFLASYON VE FAİZ ETKİSİ
Hürriyet'in haberine gör A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, CHP Kurultay davasının eylül ayına ertelenmesi sonrası yaz aylarının sakin geçeceğine yönelik beklentilerin, enflasyondaki düşüş seyrinin ve Merkez'in faiz indirimlerine başlamasının yabancı girişlerinde etkili olduğunu söyledi. Şubat sonundan mart ortalarına kadar çok büyük miktarlarda yabancı girişleri izlendiğini ancak 19 Mart'tan sonra iç siyasi gündem etkisiyle hızlı bir çıkış gerçekleştiğini anımsatan Doğan, "Yabancı girişlerindeki sert düşüşün ardından tekrar bir miktar kısa vadeli yabancı girişleri görmeye başladık. Kurultay davasının ertelenmesi gibi kararlar bu yeniden girişlerde etkili oldu" dedi. "Yabancıların kısa vadeli, trade amaçlı girdiklerini söylemek mümkün" diyen Doğan, "Bu giriş kalıcı bir trende dönüşecek mi, bunu eylül ayındaki davalarla ilgili süreç belirleyecek. Borsa İstanbul emsallerine göre ciddi manada ucuz. Bu ucuzluğun alım yönünde devreye girmesi için davaların seyri takip edilecek. Yabancılar bu konuda daha hassas" ifadelerine yer verdi.
EKİM-ARALIK BELİRLEYİCİ
Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın ise yabancı yatırımcıların yerlilere kıyasla daha iyimser olduğu; bunun son not artışından da izlenebildiği görüşünde. "Ocak-mart döneminde giriş yapan yabancı yatırımcının tam olarak döndüğünü söylemek zor" diyen Aydın, "Ancak faiz indirim döngüsünün devam edeceğine yönelik beklentiler, temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla TÜFE'nin istediğimiz patikaya girdiğini görmek yabancı yatırımcıları tetikleyecektir." dedi. Aydın, borsaya yabancı girişlerinin devam edip etmeyeceğine yönelik işaretlerin ekim-aralık dönemindeki gelişmelerle belirleneceğinin altını çizdi ve şöyle devam etti: "Siyasi gündemin azaldığı, piyasaların finansal gündemle hareket ettiği bir ortamda yabancıların yeniden gelmesi muhtemel. En azından son iki ayda gördüğümüz girişler, gelecek altı ayda da geçerli olacaktır diye düşünüyorum."
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