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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapıyor! Başvurular başladı | İşte şartlar ve kadro dağılımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 11:23
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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapıyor! Başvurular başladı | İşte şartlar ve kadro dağılımı

Adalet Bakanlığı’nın 5 bin personel alımı için başvurular bugün başladı. Başvurular iki ayrı sistem üzerinden yapılacak. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde aşçı, şoför, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli, infaz ve koruma memuru ile hemşire gibi kadrolara alım yapılacak. Personel Genel Müdürlüğü’nün ilanına göre ise bin 500 zabıt katibi istihdam edilecek. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detaylar...

Adalet Bakanlığı iki farklı genel müdürlüğe toplam 5 bin personel alımı yapıyor. Alım yapılan personellerde KPSS puan şartı aranacak. Ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Başvuru özel ve genel şartları sağlamayan adayların müracaatları olumsuz değerlendirecek. Adayların birden fazla komisyona veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak. CTE Genel Müdürlüğü alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise kariyer kapısı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Adalet Bakanlığı (AA)Adalet Bakanlığı (AA)

2025 ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları bugün başladı. Başvurular 15 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli alımı yapılacak.

Yapılacak diğer alım ise Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kadrosuna olacak. Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alınacak.

İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapıyor! Başvurular başladı | İşte şartlar ve kadro dağılımı

HANGİ KADROYA NE KADAR ALIM YAPILACAK?

İnfaz Koruma Memuru: 3.172

Zabıt Katibi: 1.500

Hemşire: 91

Teknisyen: 52

Şoför: 100

Aşçı: 29

Kaloriferci: 2

Hasta Bakıcı: 30

Hizmetli: 24

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapıyor! Başvurular başladı | İşte şartlar ve kadro dağılımı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapıyor! Başvurular başladı | İşte şartlar ve kadro dağılımı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan, yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15 Ağustos itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması isteniyor.

Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapıyor! Başvurular başladı | İşte şartlar ve kadro dağılımı

Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekecek. İlgili ekranda "başvuru tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya ait olacak.

Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekecek.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek.

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