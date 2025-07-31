Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), internet sitesinde yaptığı duyuruda bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin yapılması için son gün olduğu belirtti.
Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek.
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.
Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.
Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.
PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.
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