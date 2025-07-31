01 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.07.2025 09:59 Güncelleme: 31.07.2025 10:17
ABONE OL
Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), internet sitesinde yaptığı duyuruda bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin yapılması için son gün olduğu belirtti.

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV ödemelerinde bugün son gün olduğu ile ilgili uyarı yaptı. (A Haber arşiv)Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV ödemelerinde bugün son gün olduğu ile ilgili uyarı yaptı. (A Haber arşiv)

Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

MTV ödemeleri banka sistemleri üzerinden ve Dijital Vergi Dairesi'nden yapılabiliyor. (A Haber arşiv)MTV ödemeleri banka sistemleri üzerinden ve Dijital Vergi Dairesi'nden yapılabiliyor. (A Haber arşiv)

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün | Ödemeyene ceza var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör