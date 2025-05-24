Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı tamamlandı! 38 bin 938 kez ziyaret edildi

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Engelleri birlikte aşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz, 'Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'nı tamamladık. Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız 'Engelsiz İŞKUR Platformu' ile hibe başvurularını kolaylıkla engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor, iş ilanlarına hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Unutma, çalışma hayatının her noktasında İŞKUR yanında."

Ayrıca paylaşımda yer alan grafiğe göre, 76 ilden 558 firmanın katılımıyla düzenlenen fuar 25 bin 594 kişi tarafından 38 bin 938 kez ziyaret edildi. Üç gün süren fuarda 16 bin 248 öz geçmiş de işverenlerle paylaşıldı.

Öte yandan yeni platforma "https://engelsiz.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.