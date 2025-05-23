Trump’tan piyasaları karıştıran çıkış! AB’ye ek vergi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile müzakerelerin bir yere varmadığını belirterek, yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini söyledi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde oldu: "Avrupa Birliği, esas olarak ABD'yi ticaret konusunda sömürmek amacıyla kurulmuş bir birliktir ve onlarla uğraşmak son derece zor olmuştur.

Güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, para manipülasyonları, Amerikalı şirketlere karşı açılan haksız ve mesnetsiz davalar gibi uygulamalar nedeniyle ABD ile aralarındaki ticaret açığı yılda 250 milyar doların üzerine çıkmıştır ki bu tamamen kabul edilemez bir durumdur. Onlarla yürüttüğümüz görüşmeler hiçbir yere varmıyor!

Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere doğrudan %50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de üretilmişse herhangi bir vergi tarife uygulanmayacaktır."