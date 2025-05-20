Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kaskoda dikkat çeken değişim! Rüzgar terse döndü
Son yıllarda büyük oranda artan ve sürücülerin fiyatlarından şikayetçi olduğu kaskoda rüzgar tersten esmeye başladı. 2024 itibarıyla fiyatlarda başlayan normalleşme bu yıl itibarıyla daha da netleşmeye başladı. Sektör temsilcileri sigorta fiyatlarının dibi gördüğünü belirterek araç sahipleri için 'Bu fırsat kaçmasın' dedi.
Kaskoda fiyatlar 2025 itibarıyla daha da belirgin şekilde düşmeye başladı. Enflasyonla karşılaştırıldığında fiyatların ocakta yüzde 7, şubatta yüzde 7 ve martta da yüzde 10 oranında düştüğü belirtildi.
FİYATLAR DİBİ GÖRDÜ
Sektör temsilcileri 2024'ün Aralık ayında başlayan indirimlerin bu yıl Haziran'a kadar süreceğini ifade ederken; Haziran'dan sonra fiyatlarda bir yükseliş olabileceğine dikkat çekti. Milliyet'in haberine göre sektör yetkilileri "fiyatlar neredeyse dibin dibini gördü" yorumunda bulundu.
HAZİRANDA YENİDEN YÜKSELECEK
Son 3-4 aydır düşüş yaşanan kasko fiyatlarında mayısta da yaklaşık yüzde 5 oranında azalış beklenirken, haziran itibarıyla fiyatların normal seviyelere gelebileceği belirtildi.
KASKO FİYATLARI NEDENİ DÜŞTÜ?
Kasko fiyatlarında yaşanan gerilemenin en büyük nedeni olarak araç fiyat artışlarının durması ön plana çıktı. 2022 ve 2023'te araç fiyatlarının hızlı artışıyla birlikte sigorta firmaları da kasko fiyatlarını yükseltmişti. Bu dönemde şirketlerin kaskodan yaptığı önemli karların şu anda indirim olarak yansıtıldığı ifade edilirken, şirketlerin bu şekilde piyasadaki payını artırmak istediği öğrenildi.
32 MİLYON ARACIN 4'TE 1'İ KASKOLU
Türkiye'de trafikte 32 milyona yakın araç bulunduğu öğrenilirken, bu araçlardan 4'te birinin kaskosu olduğu belirtildi. Türkiye'deki araçların büyük bölümünün de 10 ve 20 yaş üstü olduğu bildirildi.
KASKO FİYATLARI ORTALAMA NE KADAR?
Şu anda piyasa değeri 700-900 bin TL olan 2015 model araçta genişletilmiş bir kasko fiyatı 8-10 bin TL aralığında çıkıyor. 1 milyon TL ile 1 milyon 200 bin TL aralığında, 2018 model bir araç için kasko fiyatı 8 ile 12 bin TL arasında değişiyor. Piyasa değeri 1,5 milyon TL civarında olan bir aracın kasko bedeli ise 20 bin TL civarına çıkıyor. Yeni olan, 2025 model, üst segmentte yer alan 5 milyon TL değerindeki bir aracın kaskosu ortalama 70-80 bin TL'den başlayabiliyor.
TRAFİK SİGORTASINDA FİYATLAR ARTTI MI?
Trafik sigortasında artışı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirliyor. Her ay endekse göre trafik sigortaları artıyor. Şu anda ortalama yüzde 3-3.5 bandında primler bir önceki aya göre artarak devam ediyor.
İNDİRİMDE SON FIRSAT
Sektör yetkilileri haziran ayının 20'sine kadar kaskoda indirimlerin sürebileceğine dikkat çekerken, sonrasında ise fiyatların artabileceğine vurgu yaptı. Yetkililer indirim fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.
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