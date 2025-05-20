Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kaskoda dikkat çeken değişim! Rüzgar terse döndü

Sektör yetkilileri haziran ayının son haftasıyla birlikte kasko fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini bildirdi. (A Haber arşiv)

TRAFİK SİGORTASINDA FİYATLAR ARTTI MI?

Trafik sigortasında artışı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirliyor. Her ay endekse göre trafik sigortaları artıyor. Şu anda ortalama yüzde 3-3.5 bandında primler bir önceki aya göre artarak devam ediyor.

İNDİRİMDE SON FIRSAT

Sektör yetkilileri haziran ayının 20'sine kadar kaskoda indirimlerin sürebileceğine dikkat çekerken, sonrasında ise fiyatların artabileceğine vurgu yaptı. Yetkililer indirim fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.