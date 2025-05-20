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Borsada manipülasyon operasyonu: 7 kişi için gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 08:45 Güncelleme: 20.05.2025 09:08
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Borsada manipülasyon operasyonu: 7 kişi için gözaltı kararı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen 7 kişi hakkında 'örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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Borsada manipülasyon operasyonu: 7 kişi için gözaltı kararı Borsada manipülasyon operasyonu: 7 kişi için gözaltı kararı Borsada manipülasyon operasyonu: 7 kişi için gözaltı kararı

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