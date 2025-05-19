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Bakan Vedat Işıkhan'dan "İŞKUR Gençlik Programı"na ilişkin paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.05.2025 10:07 Güncelleme: 19.05.2025 10:15
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Bakan Vedat Işıkhan’dan İŞKUR Gençlik Programına ilişkin paylaşım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkim paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, programdan faydalanan gençlere mikrofon uzattıklarını söylerken 'İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gençler, gelecek sizin biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız." ifadesini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN "İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI"NA İLİŞKİN PAYLAŞIM


Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, programdan yararlanan öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer veren Işıkhan, şunları kaydetti: "Gençler, gelecek sizin biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız. Ankara Üniversitesinde eğitim gören ve İŞKUR Gençlik Programımızdan faydalanan genç kardeşlerimize mikrofon uzattık. İŞKUR Gençlik Programımız hakkında düşüncelerini sorduk. Bu vesileyle kıymetli gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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Bakan Vedat Işıkhan’dan İŞKUR Gençlik Programına ilişkin paylaşım Bakan Vedat Işıkhan’dan İŞKUR Gençlik Programına ilişkin paylaşım Bakan Vedat Işıkhan’dan İŞKUR Gençlik Programına ilişkin paylaşım
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