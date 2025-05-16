Yolcu gemisi "L'austral" Alanya Limanı'na demirledi
Fransa bayraklı 'L'austral' adlı kruvaziyer, 187 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. 'L'austral', akşam Antalya'ya hareket edecek.
Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metrelik kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.
Gemide, çoğu Fransız 187 yolcu ve 142 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak.
"L'austral", akşam Antalya'ya hareket edecek.