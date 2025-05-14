4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 86 yeni hedef

Orman yönetimi için yapay zeka desteği gelecek. (AA)



- Sürdürülebilir orman yönetimi için yapay zeka destekli izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalı, uydu verileri ve yapay zeka destekli ekosistem izleme ağları genişletilmeli.



- Jeopolitik değişimler, küresel krizler ve savaşların gıda fiyatları ve arzında oluşturabileceği fırsatlar ve tehditler değerlendirilmeli, bu koşulların ülkenin gıda sistemine yönelik olası tehditlerine karşı önlemler alınmalı.



- Gıda kaybı ve israfının önlenmesi amacıyla tarımsal örgütler ve kurumlar arası işbirliği yapılarak yönetim stratejileri geliştirilmeli, gıda muhafaza yöntemleri geliştirilmeli, gıda bankacılığı desteklenmeli, üretici ve tüketiciler gıda kaybı ve israfının önlenmesiyle ilgili bilgilendirilmeli.



- Hayvan hastalıklarına dirençli, adaptasyon kabiliyeti yüksek, üstün verimli ırklar desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalı.



- Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kurulmalı, dijital tarımsal kuraklık izleme sistemi geliştirilmeli.



- Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün kamu yönetimi yapısı güçlendirilmeli, su ürünlerine ilişkin görevler farklı kurum ve birimlerden alınarak tek çatı altında toplanmalı.