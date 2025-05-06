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Merkez Bankası'ndan piyasalara enflasyon mesajı: Ana eğilim geriledi düşüş belirginleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 16:13 Güncelleme: 06.05.2025 16:28
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Merkez Bankası’ndan piyasalara enflasyon mesajı: Ana eğilim geriledi düşüş belirginleşti

Merkez Bankası Başkanı Karahan yaptığı açıklamada 'Enflasyonun ana eğilimi geriledi, düşüş belirginleşti. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşu sürdüreceğiz' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan yaptığı açıklamada "Enflasyonun ana eğilimi geriledi, düşüş belirginleşti. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşu sürdüreceğiz" dedi.

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Merkez Bankası’ndan piyasalara enflasyon mesajı: Ana eğilim geriledi düşüş belirginleşti Merkez Bankası’ndan piyasalara enflasyon mesajı: Ana eğilim geriledi düşüş belirginleşti Merkez Bankası’ndan piyasalara enflasyon mesajı: Ana eğilim geriledi düşüş belirginleşti
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