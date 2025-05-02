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Merkez Bankası'nın güncel rezervleri açıklandı | 25 Nisan 2025 MB rezervleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.05.2025 15:05
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Merkez Bankası’nın güncel rezervleri açıklandı | 25 Nisan 2025 MB rezervleri

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 25 Nisan 2025 haftasında Merkez Bankası'nın rezervleri 5 milyar 506 milyon dolar azalarak 141 milyar 51 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 25 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar azalışla 59 milyar 250 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Nisan'da 64 milyar 305 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
11.04.2025 79.482 68.007 147.488
18.04.2025 82.252 64.305 146.557
25.04.2025 81.800 59.250 141.051
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Merkez Bankası’nın güncel rezervleri açıklandı | 25 Nisan 2025 MB rezervleri Merkez Bankası’nın güncel rezervleri açıklandı | 25 Nisan 2025 MB rezervleri Merkez Bankası’nın güncel rezervleri açıklandı | 25 Nisan 2025 MB rezervleri

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