ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalarak 440 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 390 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil artarak 398 milyon 500 bin varil seviyesinde çıktı.

Öte yandan bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 4 milyon varil düşüşle 225 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 19-25 Nisan haftasında 5 bin varil artarak 13 milyon 465 bin varil seviyesine yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 90 bin varil düşüşle 5 milyon 498 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 572 bin varil artışla 4 milyon 121 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.