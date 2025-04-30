2025 hedefi 65 milyon turist 64 milyar dolar gelir! Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı
TÜİK, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ocak-Mart arası dönemde turizm geliri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında artarak 9 milyar 451 milyon dolar oldu. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada bu yıl 65 milyon ziyaretçi vv 64 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini duyurdu. Bakan Ersoy ayrıca ilk çeyrekler itibarıyla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte turizm gelirinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar olduğunu açıkladı.
TÜİK, 1'inci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 323 milyon 872 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 127 milyon 373 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 23,6'sını Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. 1'inci çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 104 milyon 875 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 218 milyon 997 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 1,2 ARTTI
Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 artarak 9 milyon 121 bin 152 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 24,3'ünü 2 milyon 219 bin 38 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 67 dolar oldu. Turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 24,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,9, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 13,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 20,8, yeme içme harcamaları yüzde 15,7 ve ulaştırma (Türkiye içi) harcamaları yüzde 8,9 arttı.
Ziyaretçiler yüzde 52,5 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla Türkiye'ye geldi. İkinci sırada yüzde 26,7 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise yüzde 10,3 ile 'alışveriş' yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise yüzde 65,7 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.
TURİZM GİDERİ YÜZDE 37,6 ARTTI
Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 artarak 2 milyar 448 milyon 212 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 907 milyon 35 bin dolarını kişisel, 541 milyon 177 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 artarak 2 milyon 596 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 943 dolar olarak gerçekleşti.
İLK ÇEYREKTE CUMHURİYET TARİHİ REKORU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Türkiye 9,5 milyar dolar ile ilk çeyrekteki en yüksek gelirini elde etti. 2025 yılında 65 milyon turist, 64 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz.'' dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, ilk çeyrekte elde edilen 9,5 milyar dolar turizm gelirinin ilk çeyreklerdeki en yüksek rakam olduğunu söyledi.
''2025 HEDEFİMİZ 65 MİLYON ZİYARETÇİ''
Bakan Ersoy, ''2025 hedefi 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında yüzde 4,4, gelirlerde yüzde 4,7 artış öngörüyoruz. Türkiye ziyaretçi sırasında 2017'de 8'inci sırada idi geçen yıl 4'üncü sıraya kadar çıktı.'' dedi.
2025 İLK ÇEYREĞİNDE 8,9 MİLYON ZİYARETÇİ
Bakan Ersoy, 2017'nin aynı döneminde 4.8 milyon olan turist sayısının 2024'te 9.1 milyona yükseldiğini, bu yıl ise hafif bir düşüşle 8.9 milyona gerilediğini söyledi. Bu gerilemenin nedenine ilişkin de konuşan Ersoy, ''Şubat ayının 28 çekmesi yüzde 3.5, Ramazan'ın Mart'a denk gelmesi bazı bölgelerde yüzde 20'ye varan rezervasyon düşüşüne neden oldu." dedi.
''KİŞİ BAŞI GECELİK GELİR 116 DOLARA ÇIKTI''
Kişi başı gecelik gelirlerin ortalamasına ilişkinde bilgi paylaşan Ersoy, ''2017'de 75 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu yılın ilk çeyreğinde 116 dolara çıktı. Bu yükselişte nitelikli turist sayısının artmasının etkili oldu. Ortalama kalış süresi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 3.5'lik bir daralma beklenirken yalnızca yüzde 1'lik düşüş yaşandı.'' ifadelerini kullandı.
''REZERVASYONLARDA GÖRÜNÜM POZİTİF''
Rezervasyonlara bakıldığında pozitif bir görünüm olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Rezervasyonlar yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Nisan ayı çok iyi başladı ve yüzde 6 büyüme ile tamamlanması bekleniyor." diye konuştu.
GEÇEN YILIN ZİYARETÇİ SAYILARINDA RUSYA İLK SIRADA
Bakan Ersoy, ''Geçen yıl ziyaretçilerde 6.71 milyon ile Rusya birinci, 6,62 milyon ile Almanya ikinci, 4.43 milyon ile Birleşik Krallık üçüncü, 3,28 milyon ile İran dördüncü, Bulgaristan 5. sırada.'' sözlerini ifade etti.
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