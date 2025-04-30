2025 hedefi 65 milyon turist 64 milyar dolar gelir! Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte turizm gelirinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, 1'inci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 323 milyon 872 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 127 milyon 373 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 23,6'sını Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. 1'inci çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 104 milyon 875 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 218 milyon 997 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.