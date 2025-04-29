İşsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9’a geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı giderek azalıyor (AA)

2005'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Böylece işsizlik oranı veri setinin yeniden hesaplanarak oluşturulduğu Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %7,9 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ



Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi.