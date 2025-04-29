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İşsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9'a geriledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 10:04 Güncelleme: 29.04.2025 10:24
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İşsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9’a geriledi

TÜİK’in mart ayı verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerileyerek Ocak 2005’ten bu yana en düşük seviyeye indi. 65 bin kişilik azalmayla işsiz sayısı 2 milyon 807 bine düşerken işsizlik oranı son 20 yılda ilk kez yüzde 8’in altını gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İŞSİZLİK 7,9'A GERİLEDİ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 65 bin azalarak 2 milyon 807 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı giderek azalıyor (AA)Türkiye'de işsizlik oranı giderek azalıyor (AA)

2005'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Böylece işsizlik oranı veri setinin yeniden hesaplanarak oluşturulduğu Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %7,9 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6 iken kadınlarda %35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,0, kadınlarda ise %22,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mart 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mart 2025 (TÜİK)

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,7 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %28,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mart 2023 - Mart 2025 (TÜİK)

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İşsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9’a geriledi İşsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9’a geriledi İşsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9’a geriledi
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