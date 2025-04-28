Mediobanca’dan 6,3 milyar avroluk yatırım hamlesi: Generali’nin varlık yönetimi satın alınıyor!

Mediobanca'dan yapılan açıklamada, satın almadaki hedefin, Banca Generali'yi Mediobanca'nın varlık yönetimi bölümüne entegre etmek olduğu belirtildi.



İtalyan sanayisine kredi veren yatırım bankası olarak bilinen Mediobanca da şu anda yerli rakibi Monte dei Paschi di Siena'nın (MPS) devralma teklifiyle karşı karşıya bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN