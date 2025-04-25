Merkez Bankası’nın güncel rezervleri ne kadar? Kritik veri açıklandı | 18 Nisan 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.



TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 18 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 702 milyon dolar azalışla 64 milyar 305 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Nisan'da 68 milyar 7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 770 milyon dolar artışla 79 milyar 482 milyon dolardan 82 milyar 252 milyon dolara yükseldi.



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 147 milyar 488 milyon dolardan 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.



TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.12.2023 48.231 92.830 141.061 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 01.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 27.12.2024 64.319 90.738 155.057 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 14.03.2025 74.013 98.069 171.082 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 04.04.2025 76.422 77.838 154.261 11.04.2025 79.482 68.007 147.488 18.04.2025 82.252 64.305 146.557