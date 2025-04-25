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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması! "KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 17:18 Güncelleme: 25.04.2025 17:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması! KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kur Korumalı Mevduat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 'KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL'ye geriledi.' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabında Kur Korumalı Mevduat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL'ye geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."

KKMde düşüş devam ediyorKKMde düşüş devam ediyor KKM'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması! KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması! KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması! KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor

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