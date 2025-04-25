Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması! "KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabında Kur Korumalı Mevduat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL'ye geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."