Bakan Yumaklı: 6,6 milyar TL tarımsal destek ödemesi bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Buna göre; toplam 6 milyar 669 milyon 644 bin TL tutarındaki destek ödemeleri kapsamında mazot-gübre desteği 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği 13 milyon 604 bin 105 TL, hububat desteği 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği 6 milyon 77 bin 957 TL çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.