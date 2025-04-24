Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Fotoğraf: AA

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, dış talebin zayıflaması ve Rusya'daki büyümenin yavaşlaması nedeniyle bölge ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.