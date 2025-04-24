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Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.04.2025 08:50
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Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti. Türkiye'nin 2026'da yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Banka, Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, dış talebin zayıflaması ve Rusya'daki büyümenin yavaşlaması nedeniyle bölge ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

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Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
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