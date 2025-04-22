Trump’ın Powell çıkışı piyasaları sarstı

Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın 3400 doları aşarak rekor kırdı. (A Haber arşiv)



ALTIN REKOR SEVİYELERDE SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR

Ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler ve Fed ile ABD hükümeti arasındaki politika uyumsuzluğu endişeleriyle altının ons fiyatı yeni işlem gününde 3 bin 494,80 doları test ederek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda yüzde 5,1 yükselişle 3 bin 482 dolardan işlem görüyor.



Son gelişmeler sonrasında ABD tahvillerinden satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise son 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.



Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 65,8 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri sonrasında güç kazanan risk algısının etkisiyle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 2,36, Nasdaq endeksi yüzde 2,55 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.



Analistler, bugün şirketler tarafında Tesla, Verizon, Lockheed Martin ve 3M'nin 1.çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının takip edileceğini kaydederek, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini söyledi.



AVRUPA PİYASALARI PASKALYA TATİLİ SONRASI BUGÜN AÇILACAK

Avrupa borsalarında iki işlem günüdür tatil sebebiyle işlem yapılmazken, bugün piyasalar tekrar açılacak.



Bölgede ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakereleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.



Analistler Avro Bölgesinin en fazla ihracat yaptığı ticaret partneri olan ABD ile bir anlaşmaya varacağına yönelik iyimserliklerin arttığını kaydetti.



Öte yandan, Trump'ın yakın zamanda anlaşma olabileceğine yönelik söylemleri sonrasında Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.