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Konut satışlarında 20 ay sonra bir ilk! Resmen patlama yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 09:24 Güncelleme: 18.04.2025 09:30
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Konut satışlarında 20 ay sonra bir ilk! Resmen patlama yaşandı

Konut satışlarında 2020'den bu yana bir ilk yaşandı. Kredili konut satışı 2025'in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 oranında arttı. Toplam konut satışı içerisinde kredili konutların payı yüzde 16,4 seviyesine kadar yükselerek son 20 aydaki en yüksek oran oldu. Sektör temsilcileri faizde yeniden indirim döngüsünün başlamasının konut fiyatlarında sıçrama yaratabileceğine dikkat çekti.

TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre martta konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795'e yükseldi. Ocak-Mart döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış yüzde 20,1 oldu. Bu süreçte toplam 335 bin 786 konut satılırken, bu durum vatandaşın gayrimenkule olan ilgisinin yeniden arttığı şeklinde yorumlandı.

Kredili konut satışı 2025'in ilk 3 ayında geçen yıla göre yüzde 41,5 oranında arttı. (A Haber arşiv)Kredili konut satışı 2025'in ilk 3 ayında geçen yıla göre yüzde 41,5 oranında arttı. (A Haber arşiv)

KREDİLİ KONUT SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ
Mart ayı özelinde bakıldığında ise kredili konut satışında büyük artış olduğu görüldü. TÜİK'in açıkladığı verilerde kredili satışı gösteren "ipotekli konut satışları" bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225'e yükseldi.

Kredili konut satışındaki artışa benzer bir durum en son 2020'de yaşandı. (A Haber arşiv)Kredili konut satışındaki artışa benzer bir durum en son 2020'de yaşandı. (A Haber arşiv)

2020'DEN BU YANA BİR İLK
Ev almak isteyenler "doğru zaman mı?" sorusuna yanıt ararken, sektör temsilcileri de verilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2025'in ilk çeyreğindeki artışa benzer bir durumun 2020'de bir çeyrekte yaşandığına dikkat çekilirken, ikinci el piyasasının da hareketli olduğu belirtildi.

Konut kredisi hacmi 4 Nisan 2025 itibarıyla 549 milyar TL'yi aştı. (A Haber arşiv)Konut kredisi hacmi 4 Nisan 2025 itibarıyla 549 milyar TL'yi aştı. (A Haber arşiv)

549 MİLYAR TL'LİK HACİM
İkinci el konut satışının toplam satış içerisindeki payı yüzde 70'lere ulaştı. BDDK'nın açıkladığı konut kredisi hacmi ise 4 Nisan 2025 itibarıyla 549 milyar 576 milyon lira seviyesine çıktı. Ancak sektör yetkilileri, Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artışının ardından kredili satışlarda bir nebze gerileme yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde konutta amortisman süresi 15 yıla kadar geriledi. (A Haber arşiv)Türkiye'nin bazı bölgelerinde konutta amortisman süresi 15 yıla kadar geriledi. (A Haber arşiv)

AMORTİSMAN DÜŞTÜ PİYASA CANLANDI
Konut satışının artmasındaki etmenlerden birinin de amortisman süresindeki kısalma olduğu öğrenildi. Türkiye'nin bazı şehirlerinde amortisman süresi 15 yıla kadar geriledi. Bu nedenle yüksek kira vermek istemeyen birçok vatandaş kredi çekerek ev alma yönünde eğilim gösterdi.

Sektör temsilcileri olası bir faiz indiriminde konut fiyatlarında sıçrama olabileceğine dikkat çekti. (A Haber arşiv)Sektör temsilcileri olası bir faiz indiriminde konut fiyatlarında sıçrama olabileceğine dikkat çekti. (A Haber arşiv)

KONUTTA REEL DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Sektör temsilcileri son aylarda kesintisiz bir şekilde reel olarak düşen konut fiyatlarının, faizdeki olası bir gerileme ile son bulabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, faizlerdeki düşüşle birlikte mevduatlardaki paranın bir kısmının gayrimenkule yönelebileceğini söyledi. Ayrıca faiz düşüşü ile beraber yeniden kredili satışlarda artış olabileceği belirtildi. Bu nedenlerden dolayı konut fiyatlarında bir sıçrama yaşanabileceği öğrenildi.

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