Konut satışlarında 20 ay sonra bir ilk! Resmen patlama yaşandı

TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre martta konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795'e yükseldi. Ocak-Mart döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış yüzde 20,1 oldu. Bu süreçte toplam 335 bin 786 konut satılırken, bu durum vatandaşın gayrimenkule olan ilgisinin yeniden arttığı şeklinde yorumlandı.