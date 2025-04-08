Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan flaş enflasyon mesajı: Düşüş süreci devam ediyor
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyonun ana eğiliminde 2025'in ilk çeyreğine özgü bir yükseliş yaşandığını ancak genel düşüş sürecinin devam ettiğini ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda sunum yaptı.
Başkan Karahan, sunumunda enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlendiğini ancak enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirterek, "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir" dedi.
Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığını da belirtirken, sunumunda değindiği cari işlemlerde, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir" diye konuştu.
Karahan'ın sunumunda, son dönemde finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklığa değinirken, "Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükselmiştir" denildi.
Dr. Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirttiği sunumunda, maliyet artışlarında yavaşlama olduğunu da iletti. "Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir" denilen sunumda şu değerlendirmeler de yer aldı: "Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir."
Karahan sunumunda, altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin istikrarlı seyrettiğine işaret ederken, zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payının arttığını, cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu da vurguladı.
Yurt içi talebin ılımlı seyretmesine karşın bir miktar dirençli olduğu belirtilirken, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiği de dikkat çekti.
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