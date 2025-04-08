Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan flaş enflasyon mesajı: Düşüş süreci devam ediyor

Üretim endeksleri (Merkez Bankası)

Karahan sunumunda, altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin istikrarlı seyrettiğine işaret ederken, zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payının arttığını, cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu da vurguladı.

Yurt içi talebin ılımlı seyretmesine karşın bir miktar dirençli olduğu belirtilirken, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiği de dikkat çekti.