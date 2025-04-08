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ABD borsaları günler sonra yükselişle açıldı! 8 Nisan 2025 ABD borsaları açılış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 16:41 Güncelleme: 08.04.2025 17:02
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ABD borsaları günler sonra yükselişle açıldı! 8 Nisan 2025 ABD borsaları açılış

Trump'ın gümrük vergisi tarifelerinde yaptığı değişikliklerin ardından büyük düşüş yaşayan ABD borsaları, günler sonra güne yükselişle başladı. ABD borsaları 8 Nisan günü açılışta yüzde 3 yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin ardından ABD borsaları tarihi bir düşüş yaşamıştı. Nasdaq, Dow Jones ve S&P 500 günler süren düşüşün ardından 8 Nisan gününe yükselişle başladı.

TRUMP: ÇİN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ
S&P 500 endeksi açılışta yüzde 3,4 artarken, Dow Jones ise yüzde 3,3 oranında yükseldi. Yükseliş Nasdaq'ta ise yüzde 3,6'ları gördü. Piyasa gözlemcileri, tarife anlaşmazlığının yaşanmasıyla birlikte daha büyük yukarı ve aşağı dalgalanmaların muhtemel olduğunu söylüyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ MÜZAKERELERDE
Yatırımcılar, ABD'nin bazı agresif tarifeler konusunda müzakerelere başlayacağına dair herhangi bir işaret bekliyor.

GÜMRÜK TARİFESİ TEHDİDİ SÜRÜYOR
Uzmanlar piyasalar üzerindeki "gümrük tarifesi" baskısının sürdüğüne dikkat çekti. Çin'in ABD'ye misilleme yapmasının ardından Trump'ın yeni açıklamaları ve Çin cephesinden gelen restlerin, baskıyı artırdığına dikkat çekilirken; Çin'e uygulanacak vergilerin yüzde 70'lere kadar çıkabileceğine vurgu yapıldı.

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