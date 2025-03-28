28 Mart 2025, Cuma
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Memur emeklilerine bayram müjdesi! Hem maaş hem ikramiye hesaplarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 10:42 Güncelleme: 28.03.2025 10:45
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Memur emeklilerine bayram müjdesi! Hem maaş hem ikramiye hesaplarda

Ramazan Bayramı öncesi memur emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyeleri birlikte hesaplara yatırıldı.

Ramazan Bayramı öncesi memur emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyeleri birlikte hesaplara yatırıldı.

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Memur emeklilerine bayram müjdesi! Hem maaş hem ikramiye hesaplarda Memur emeklilerine bayram müjdesi! Hem maaş hem ikramiye hesaplarda Memur emeklilerine bayram müjdesi! Hem maaş hem ikramiye hesaplarda
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