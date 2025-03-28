Artık o maden de bankalardan alınıp satılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre bankaların işlem yapabileceği değerli madenler arasına paladyum da girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre bankalar paladyum üzerinden işlem yapabilecek.
PALADYUM İÇİN BANKALARDA İŞLEM YAPILACAK
Bankalar altın, gümüş ve platin için yaptıkları işlemleri artık paladyum için de yapabilecek. Böylelikle paladyum kıymetli madenler arasına girdi. Finansal işlemlerde kullanılabilecek olan paladyumdan, genellikle endüstriyel alanlarda yararlanılıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde "Gümüş, ve platin ibareleri 'gümüş, platin ve paladyum' olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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