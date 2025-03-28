Artık o maden de bankalardan alınıp satılacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

PALADYUM İÇİN BANKALARDA İŞLEM YAPILACAK

Bankalar altın, gümüş ve platin için yaptıkları işlemleri artık paladyum için de yapabilecek. Böylelikle paladyum kıymetli madenler arasına girdi. Finansal işlemlerde kullanılabilecek olan paladyumdan, genellikle endüstriyel alanlarda yararlanılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde "Gümüş, ve platin ibareleri 'gümüş, platin ve paladyum' olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Paladyum alım satımı ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan karar (A Haber arşiv)