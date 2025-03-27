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Gelir vergisi beyannamesinde süre uzadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.03.2025 15:01
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Gelir vergisi beyannamesinde süre uzadı

Gelir İdaresi Başkanlığı, geri vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 2 Nisan gün sonundan 7 Nisan Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

GİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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Gelir vergisi beyannamesinde süre uzadı Gelir vergisi beyannamesinde süre uzadı Gelir vergisi beyannamesinde süre uzadı
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