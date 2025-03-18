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Konut fiyatlarında reel bazda yüzde 5,6 azalış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.03.2025 11:33
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Konut fiyatlarında reel bazda yüzde 5,6 azalış

Merkez Bankası tarafından hazırlanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2025 döneminde aylık bazda yüzde 2,8 oranında arttı. Reel bazda ise aynı dönemde fiyatlar yüzde 5,6 oranında azaldı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2025'te aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,3 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 170,5 oldu.

KFE, şubatta yıllık yüzde 31,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,6 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de yüzde 32,7 yükseldi.

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Konut fiyatlarında reel bazda yüzde 5,6 azalış Konut fiyatlarında reel bazda yüzde 5,6 azalış Konut fiyatlarında reel bazda yüzde 5,6 azalış
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