Küresel piyasalarda Trump etkisi! Yön arayışı sürüyor

Avrupa borsalarında dün (12 Mart) pozitif bir seyir izlendi. (AA)



Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Trump'ın AB'ye yönelik tarife söylemleri yatırımcıların odağında bulunuyor.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerinden üzüntü duyduklarını ve vergilerin ekonomik boyutuyla örtüşen seviyede karşılık vereceklerini söyledi.



Von der Leyen, "ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Bu önlemden derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler vergilerdir. Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür." dedi.



Gümrük vergilerinin tedarik zincirini bozduğunu, ekonomileri belirsiz hale getirdiğini ve işleri tehlikeye soktuğunu kaydeden von der Leyen, bunun fiyatları yükselteceğini ve iki tarafa da zarar vereceğini vurguladı.



Von der Leyen, "AB, tüketicileri ve işletmeleri korumak için harekete geçmelidir. Bugün aldığımız karşı önlemler güçlü ve orantılı. ABD, 28 milyar dolar değerinde tarifeler uygularken biz, 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.



Lagarde, dün, olağanüstü yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, yeni dönemde fiyat istikrarını korumanın zorlu bir görev olacağını söyledi.



Uluslararası düzene ilişkin yerleşik kuralların altüst olduğunu vurgulayan Lagarde, dünyanın sadece birkaç ay önce düşünülemeyecek siyasi kararlara tanıklık ettiğini söyledi.



ABD'deki siyasi değişim ve ekonomik belirsizlik faktörleri karşısında ECB'nin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Lagarde, ticaret, savunma ve iklim konularından kaynaklanan şoklarının Avro Bölgesi'nde enflasyon oranını yükseltme riski taşıdığı uyarısında bulundu.



Kurumsal tarafta ise Alman silah üreticisi Rheinmetall'in geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını göre konsolide satışlar yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon avroya ulaştı.



Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, satışlarının bu yıl yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir seviyede büyümesini beklediğini vurguladı. Rheinmetall'in bakiye siparişleri toplamının ise geçen yıl yüzde 44 artarak 55 milyar avro ile rekor seviyede olduğu belirtildi.



Söz konusu sonuçlar sonrasında şirketin hisseleri günü yüzde 9,6 primle tamamladı.



Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.