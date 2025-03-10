Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığından 455 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, iç ticaret, fahiş fiyatla mücadele ve tüketicinin korunması denetim birimlerince yapılan denetimler neticesinde, 2025 yılının ilk iki ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. 17 bin 395 firmaya, 455 milyon lira idari para cezası uygulandı.



Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret denetim birimleri tarafından yapılan denetimler neticesinde 2025 yılında ilk iki ayın sonunda 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğini açıkladı. Açıklamada, 17 bin 395 firmaya, toplamda 454 milyon 350 bin 858 lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, 2025 yılında sadece Şubat ayı kapsamında ise 9 bin 606 firmaya, 309 milyon 973 bin 558 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.



Açıklamada, 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2025 yılında 62 bin 328 gerçek ve tüzel kişiye yapılan denetimler sonucunda 161,7 milyon lira idari para cezası uygulandığı ve bunun sadece 106,1 milyon lirasının sadece Şubat ayında yapılan denetimler neticesinde gerçekleştiği ifade edildi.



2025 YILININ İLK İKİ AYINDA 629 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE TOPLAMDA 154 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu idari para cezasının 126,7 milyon liralık kısmı ise fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonuncunda gerçekleşti. Kuyum sektörüne, 2025 yılının ilk iki ayında yapılan denetimler neticesinde 56 gerçek ve tüzel kişiye 16,2 milyon lira, emlak sektörüne yapılan denetimler neticesinde ise 40 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.



2011 YILINDA YÜZDE 32 OLAN GÜVENSİZLİK ORANININ YÜZDE 1,1'E DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürüldüğü işaret edilerek, yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranının yüzde 1,1'e düşürüldüğü de paylaşıldı.



Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise 2025 yılında 821 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 75 gerçek ve tüzel kişiye 7,9 milyon lira idari para cezası uygulandı. Tüketici Korunması ve piyasa gözetimi denetimleri sonucunda 2025 ilk 2 ayda 138,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.



PAKET TUR VE DEVRE TATİL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ AYKIRILIKLARDAN DOLAYI ŞUBAT AYINDA 18,3 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 85,5 milyon tüketicinin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelerde ekonomik çıkarlarının korunması ve yasal düzenlemelerin getirdiği maliyetlerden kaçınarak hem tüketicileri mağdur eden hem de sektörlerinde haksız rekabete neden olan firmaların neden olduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla denetimler yapıldığı da belirtilerek, bu denetimler çerçevesinde 2025 Ocak-Şubat ayları toplamında 138,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda yapılan denetimlerin 71,1 milyon liralık kısmını ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil satış sözleşmelerindeki aykırılıklardan dolayı gerçekleşmiş olup, sadece 2025 yılı Şubat ayında 18,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.



İSTANBUL DENETLENEN FİRMA SAYISI BAKIMINDAN DA 10 BİN 633 FİRMA İLE İLK SIRADA YER ALDI

Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul'da aykırı bulunan fiillere 125,6 milyon lira idari para cezası uygulanarak ilk sırada yer alırken, İstanbul'un denetlenen firma sayısı bakımından da 10 bin 633 firma ile ilk sırada yer aldı. Ayrıca Ticaret İl Müdürlükleri 2025 yılının ilk 2 ayında ise toplamda 62 bin 328 firmada, 5 milyon 396 bin 387 ürün denetledi.

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