07 Mart 2025, Cuma
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Trenlerde yüzde 50'ye varan indirim! Yıl boyu geçerli olacak | Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 11:26 Güncelleme: 07.03.2025 11:38
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Trenlerde yüzde 50’ye varan indirim! Yıl boyu geçerli olacak | Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025'in 'Aile Yılı' olması nedeniyle tren tarifelerinde ailelere ve yeni evli çiftlere özel indirim sunulacağını açıkladı. Buna göre yarından (8 Mart) itibaren yeni evli çiftlere yüzde 50, ailelere ise yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca indirim uygulamasının 8 Mart'ta (yarın) başlayacağını ifade etti.

TRENLERDE 'AİLE YILI'NA ÖZEL İNDİRİM! YÜZDE 50'Yİ BULACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Aile Yılı kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama 8 Mart tarihinde başlayacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni evli çiftlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. (A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni evli çiftlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. (A Haber arşiv)

YENİ EVLİ ÇİFTLERE YÜZDE 50 İNDİRİM
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı.

Aile Yılı kapsamında uygulanacak indirimler 8 Mart 2025'ten itibaren başlayacak. (A Haber arşiv)Aile Yılı kapsamında uygulanacak indirimler 8 Mart 2025'ten itibaren başlayacak. (A Haber arşiv)

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek."

Bakan Uraloğlu, tren seferlerindeki mevcut indirimlerin de sürdüğünü bildirdi. (A Haber arşiv)Bakan Uraloğlu, tren seferlerindeki mevcut indirimlerin de sürdüğünü bildirdi. (A Haber arşiv)

MEVCUT İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR
Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı. Ayrıca, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının sürdüğünü söyledi.

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Trenlerde yüzde 50’ye varan indirim! Yıl boyu geçerli olacak | Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu Trenlerde yüzde 50’ye varan indirim! Yıl boyu geçerli olacak | Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu Trenlerde yüzde 50’ye varan indirim! Yıl boyu geçerli olacak | Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
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