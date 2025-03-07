Trenlerde yüzde 50’ye varan indirim! Yıl boyu geçerli olacak | Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Aile Yılı kapsamında uygulanacak indirimler 8 Mart 2025'ten itibaren başlayacak. (A Haber arşiv)

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek."