21 Şubat 2025, Cuma
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İstihdam endeksi 4'üncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 11:00
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İstihdam endeksi 4’üncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin, yıllık yüzde 2,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2024 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 arttı. Çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 70,4, inşaat sektöründe yüzde 69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 74,6 arttı.

TÜİK, 2024 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı (DHA)TÜİK, 2024 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı (DHA)

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı. Çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,3 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,6, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 75,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 80,9, inşaat sektöründe yüzde 69,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73,6 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 73,1 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 77,2, inşaat sektöründe yüzde 68,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 71,7 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 88,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 99,9, inşaat sektöründe yüzde 74,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 83,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 7,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,4, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,3 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 8,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,3 arttı.

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İstihdam endeksi 4’üncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı İstihdam endeksi 4’üncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı İstihdam endeksi 4’üncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı
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