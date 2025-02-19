Marketlerin ürün fiyatlarını karşılaştıran siteye ziyaretçi akını!

Market fiyatlarının erişime açıldığı site ziyaretçi akınına uğradı / A HABER ARŞİV

Bakan Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkımızın istifadesine sunduğumuz internet sitesi büyük ilgi gördü. "marketfiyati.org.tr" bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

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