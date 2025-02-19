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Marketlerin ürün fiyatlarını karşılaştıran siteye ziyaretçi akını!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 11:04 Güncelleme: 19.02.2025 11:11
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Marketlerin ürün fiyatlarını karşılaştıran siteye ziyaretçi akını!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, halkın hizmetine sunularak market ürünlerini karşılaştırılabildiği siteye son bir haftada 1,8 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi. Bakan Kacır, market fiyatlarının şeffaf ve erişilebilir hale getirmek amacıyla başlatılan uygulamanın geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından, market fiyatlarının daha şeffaf bir şekilde erişilebilmesi için uygulama geliştirdiklerini belirten Bakan Kacır, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sunduklarını bildirdi. Kacır, "marketfiyati.org.tr" internet sitesinin bir haftada 1 milyon 760 bin ziyaretçi tarafından kullanıldığına dikkat çekti.

Market fiyatlarının erişime açıldığı site ziyaretçi akınına uğradı / A HABER ARŞİVMarket fiyatlarının erişime açıldığı site ziyaretçi akınına uğradı / A HABER ARŞİV

Bakan Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkımızın istifadesine sunduğumuz internet sitesi büyük ilgi gördü. "marketfiyati.org.tr" bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Zincir market fiyatlarına anında erişimZincir market fiyatlarına anında erişim ZİNCİR MARKET FİYATLARINA ANINDA ERİŞİM

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Marketlerin ürün fiyatlarını karşılaştıran siteye ziyaretçi akını! Marketlerin ürün fiyatlarını karşılaştıran siteye ziyaretçi akını! Marketlerin ürün fiyatlarını karşılaştıran siteye ziyaretçi akını!
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