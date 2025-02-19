Marketlerin ürün fiyatlarını karşılaştıran siteye ziyaretçi akını!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, halkın hizmetine sunularak market ürünlerini karşılaştırılabildiği siteye son bir haftada 1,8 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi. Bakan Kacır, market fiyatlarının şeffaf ve erişilebilir hale getirmek amacıyla başlatılan uygulamanın geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Sosyal medya hesabından, market fiyatlarının daha şeffaf bir şekilde erişilebilmesi için uygulama geliştirdiklerini belirten Bakan Kacır, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sunduklarını bildirdi. Kacır, "marketfiyati.org.tr" internet sitesinin bir haftada 1 milyon 760 bin ziyaretçi tarafından kullanıldığına dikkat çekti.
Bakan Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkımızın istifadesine sunduğumuz internet sitesi büyük ilgi gördü. "marketfiyati.org.tr" bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."
Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkımızın istifadesine sunduğumuz internet sitesi büyük ilgi gördü. https://t.co/DiGYxcbaH0 bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 🛒— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 19, 2025
Vatandaşımıza katkı… pic.twitter.com/Upy6dL6tCk