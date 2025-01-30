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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Giriş: 30.01.2025 14:40 Güncelleme: 30.01.2025 15:11
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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.TCMB'nin toplam brüt rezervi 24 Ocak haftasında 4,3 milyar dolar artışla 167,6 milyar dolara yükselerek yeni rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299

29.09.2023

40.629

81.575

122.203

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

22.12.2023

47.896

97.557

145.453

29.12.2023

48.231

92.830

141.061

26.01.2024

48.007

89.154

137.161

23.02.2024

49.271

82.479

131.750

29.03.2024

54.378

68.748

123.126

26.04.2024

59.113

64.967

124.080

31.05.2024

59.740

83.909

143.648

28.06.2024

58.077

84.833

142.910

19.07.2024

59.214

94.695

153.910

29.08.2024

60.043

89.329

149.373

27.09.2024

63.566

93.824

157.390

25.10.2024

65.894

93.504

159.398

01.11.2024

66.614

93.005

159.619

13.12.2024

65.307

98.175

163.482

27.12.2024

64.319

90.738

155.057

03.01.2025

65.345

92.588

157.933

10.01.2025

66.021

94.426

160.447

17.01.2025

66.511

96.791

163.303

24.01.2025

68.232

99.328

167.560

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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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