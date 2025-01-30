Ekonomiye güven yılın ilk ayında arttı! İşte Ocak 2025 ekonomik güven endeksi

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 99,7 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Aralık 2024'te 98,9 iken ocakta yüzde 0,8 yükselerek 99,7 oldu.



Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 81'e geriledi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 102,6'ya düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 yükselerek 116,5 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 114,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,6 artarak 91,7 değerini aldı.



Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar 2021 2022 2023 2024 2025 Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7 Şubat 96,0 99,5 99,3 99,2

Mart 99,5 96,5 99,1 100,3

Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2

Mayıs 93,0 98,0 104,1 98,3

Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8

Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4

Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1

Eylül 104,3 95,0 95,6 95,0

Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1

Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2

Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9