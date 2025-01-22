22 Ocak 2025, Çarşamba
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Veliler online dolandırıcılığa dikkat! Yarıyıl tatilinde daha çok artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 07:06
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Veliler online dolandırıcılığa dikkat! Yarıyıl tatilinde daha çok artıyor

Türkiye'de 20 milyondan fazla öğrenci yarıyıl tatiline başladı. 3 Şubat'a kadar sürecek yarıyıl tatilinde öğrenciler her zamankinden çok daha fazla ekran başında vakit geçiriyor. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar ise birçok farklı yöntemle çocukların karşısına çıkıyor ve onları hedef olarak belirliyor.

Bilişim uzmanları "Tatil döneminde yalnızca çocukların oynadıkları oyunları kontrol etmek tek başına yeterli değil. Aynı zamanda internetin tehlikelerinden de koruyabilmek için ebeveynlerin bilinçli olması gerekiyor'' dedi.

Yarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyorYarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyor

Uzmanlar en yaygın 3 dijital dolandırıcılığı şöyle sıraladı:

1-Oyunlarda Sahte Uygulama İçi Satın Alma: Çocuklar, tatil dönemiyle birlikte özellikle hediye kartlarıyla uygulama içi satın alımlara yöneliyor. Dolandırıcılar, indirimli ürünler veya ücretsiz ek özellikler vadederek sahte pop-up reklamlar ve bağlantılar oluşturuyor. Bu bağlantılar, kişisel ve finansal bilgileri çalmak amacıyla kimlik avı sitelerine yönlendiriyor ve böylece çocuklar tuzağa düşmüş oluyor.

2-Sahte Çevrimiçi Mağazalar: Dolandırıcılar, popüler oyuncaklar veya sınırlı sayıda üretilen ürünleri, gerçekte mevcut olmayan fiyatlarla sattıkları sahte web siteleri kuruyor ve ödeme yapıldıktan sonra finansal bilgilerin çalınmasıyla kötü amaçlarına erişmiş oluyorlar.

Yarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyorYarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyor

3-Kimlik Avı Dolandırıcılığı: Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, dolandırıcıların hedeflediği önemli alanların başında geliyor. Sahte yarışmalar ve bedava fırsatlar sunan bağlantılarla, çocuklar veya gençler kandırılıyor. Bu bağlantılar doğrultusunda ise dolandırıcılar kullanıcının tüm kişisel verilerine ulaşmış oluyor.

Yarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyorYarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyor

NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
Sabah'ın haberine göre Uzmanlar çocukların online dolandırıcılardan korumak için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

İnternetteki herkes güvenilir değildir. Çocuğunuza sahte fırsatlar ve kişisel bilgi isteyen mesajlar hakkında bilgi verin. -Çocuğunuzun internetten bir şey satın almadan önce sizden izin istemesini bir kural haline getirin.

Yarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyorYarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyor

-Çocuğunuzun tüm çevrimiçi hesapları için güçlü, benzersiz parolalar oluşturmasına yardımcı olun ve arkadaşlarıyla dahi parolasını paylaşmamayı öğretin.
-Çocuğunuz herhangi bir uygulamayı veya oyunu indirmeden önce, istediği izinleri kontrol edin.
-Alışılmadık uygulamalar, mesajlar veya e-postalar için çocuğunuzun cihazını gözden geçirmeyi alışkanlık haline getirin. Şüpheli bir şey bulursanız, onlarla sakin bir şekilde konuşun ve korku yaratmadan potansiyel riskleri açıklayın.

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