Veliler online dolandırıcılığa dikkat! Yarıyıl tatilinde daha çok artıyor

Yarıyıl tatilinde online dolandırıcılık artıyor

Uzmanlar en yaygın 3 dijital dolandırıcılığı şöyle sıraladı:

1-Oyunlarda Sahte Uygulama İçi Satın Alma: Çocuklar, tatil dönemiyle birlikte özellikle hediye kartlarıyla uygulama içi satın alımlara yöneliyor. Dolandırıcılar, indirimli ürünler veya ücretsiz ek özellikler vadederek sahte pop-up reklamlar ve bağlantılar oluşturuyor. Bu bağlantılar, kişisel ve finansal bilgileri çalmak amacıyla kimlik avı sitelerine yönlendiriyor ve böylece çocuklar tuzağa düşmüş oluyor.

2-Sahte Çevrimiçi Mağazalar: Dolandırıcılar, popüler oyuncaklar veya sınırlı sayıda üretilen ürünleri, gerçekte mevcut olmayan fiyatlarla sattıkları sahte web siteleri kuruyor ve ödeme yapıldıktan sonra finansal bilgilerin çalınmasıyla kötü amaçlarına erişmiş oluyorlar.