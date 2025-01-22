Veliler online dolandırıcılığa dikkat! Yarıyıl tatilinde daha çok artıyor
Türkiye'de 20 milyondan fazla öğrenci yarıyıl tatiline başladı. 3 Şubat'a kadar sürecek yarıyıl tatilinde öğrenciler her zamankinden çok daha fazla ekran başında vakit geçiriyor. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar ise birçok farklı yöntemle çocukların karşısına çıkıyor ve onları hedef olarak belirliyor.
Bilişim uzmanları "Tatil döneminde yalnızca çocukların oynadıkları oyunları kontrol etmek tek başına yeterli değil. Aynı zamanda internetin tehlikelerinden de koruyabilmek için ebeveynlerin bilinçli olması gerekiyor'' dedi.
Uzmanlar en yaygın 3 dijital dolandırıcılığı şöyle sıraladı:
1-Oyunlarda Sahte Uygulama İçi Satın Alma: Çocuklar, tatil dönemiyle birlikte özellikle hediye kartlarıyla uygulama içi satın alımlara yöneliyor. Dolandırıcılar, indirimli ürünler veya ücretsiz ek özellikler vadederek sahte pop-up reklamlar ve bağlantılar oluşturuyor. Bu bağlantılar, kişisel ve finansal bilgileri çalmak amacıyla kimlik avı sitelerine yönlendiriyor ve böylece çocuklar tuzağa düşmüş oluyor.
2-Sahte Çevrimiçi Mağazalar: Dolandırıcılar, popüler oyuncaklar veya sınırlı sayıda üretilen ürünleri, gerçekte mevcut olmayan fiyatlarla sattıkları sahte web siteleri kuruyor ve ödeme yapıldıktan sonra finansal bilgilerin çalınmasıyla kötü amaçlarına erişmiş oluyorlar.
3-Kimlik Avı Dolandırıcılığı: Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, dolandırıcıların hedeflediği önemli alanların başında geliyor. Sahte yarışmalar ve bedava fırsatlar sunan bağlantılarla, çocuklar veya gençler kandırılıyor. Bu bağlantılar doğrultusunda ise dolandırıcılar kullanıcının tüm kişisel verilerine ulaşmış oluyor.
NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
Sabah'ın haberine göre Uzmanlar çocukların online dolandırıcılardan korumak için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:
İnternetteki herkes güvenilir değildir. Çocuğunuza sahte fırsatlar ve kişisel bilgi isteyen mesajlar hakkında bilgi verin. -Çocuğunuzun internetten bir şey satın almadan önce sizden izin istemesini bir kural haline getirin.
-Çocuğunuzun tüm çevrimiçi hesapları için güçlü, benzersiz parolalar oluşturmasına yardımcı olun ve arkadaşlarıyla dahi parolasını paylaşmamayı öğretin.
-Çocuğunuz herhangi bir uygulamayı veya oyunu indirmeden önce, istediği izinleri kontrol edin.
-Alışılmadık uygulamalar, mesajlar veya e-postalar için çocuğunuzun cihazını gözden geçirmeyi alışkanlık haline getirin. Şüpheli bir şey bulursanız, onlarla sakin bir şekilde konuşun ve korku yaratmadan potansiyel riskleri açıklayın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar 5 derece düştü! Sağanak yağış, fırtına, buzlanma...
- Milli Yas nedir, ilan edildiğinde ne olur? Milli yasta bayraklar neden yarıya indirilir?
- YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...
- Uzun yaşamak isteyenler dikkat: Türkiye'de sağlıklı yaşamın adresi o illermiş
- Bu illüzyonu çözebilir misiniz? Sadece dahiler deve sürücüsünü 20 saniyede bulabiliyor!
- Akşam yemeğinde bu yiyecekleri yemeyin! Uykunuzu bozabilir, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir
- Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...
- AÖL sınav sonuç ekranı 2025 aolweb.meb.gov.tr | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı
- TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?
- Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, Bolu'da mı? Kartalkaya Kayak Merkezi hangi ilde, nasıl gidilir?
- Birbirlerini tamamlayan burçlar: En iyi ikiliyi oluşturan 3 zodyak işareti