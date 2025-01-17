Merkez Bankası yılın ilk anketini paylaştı! Bakan Şimşek açıkladı: 15 aydır düşüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi belli oldu. Yıl sonu tüketici enflasyon (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 'Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Böylelikle ekonomistlerin yıl sonu enflasyon, dolar, faiz ve büyüme beklentileri belli oldu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. Bir önceki dönemde enflasyon beklentisi yüzde 45,3 olarak açıklandı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.
FAİZ BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.
BÜYÜME BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI
Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.
DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 43,03 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.
"YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 15 AYDIR DÜŞÜYOR"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor. Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.
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