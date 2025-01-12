Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücret tarifesi netleşti!

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretleri belirlendi.

Yeni tarifeye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL ve Osmangazi Köprüsü ise 795 TL'ye yükseldi.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ