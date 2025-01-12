Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücret tarifesi netleşti!
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Buna göre 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu. İşte detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.
2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretleri belirlendi.
Yeni tarifeye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL ve Osmangazi Köprüsü ise 795 TL'ye yükseldi.
İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi