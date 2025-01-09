Aydın-Denizli otoyolu hizmete giriyor! Açılış Başkan Erdoğan’dan

Bakan Ulraloğlu Aydın-Denizli otoyoluna ilişkin dikkat çeken bilgileri paylaştı (AA)

TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF



Bakan Uraloğlu, kısalan seyahat süresi ile önemli kazanımlar elde edileceğinin altını çizerek, "Otoyol ile zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun bir diğer önemli faydasının ise çevreye ve ekolojik dengeye olan katkısı olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Projemiz yıllık 61 bin ton daha az karbon salınımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz." dedi.