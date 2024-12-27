Bakan Bayraktar duyurdu: Rize’de petrol sondajı başlıyor

Türkiye Nijer'den 3 yeni altın sahası daha aldı (AA)

NİJER'DE 3 YENİ ALTIN SAHASI DAHA ALDIK

Sınır ötesi arama faaliyetlerinde gelinen noktayı da anlatan Bakan Bayraktar, Somali'de 2025 yılının ikinci yarısına doğru tablonun ortaya çıkacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Somali'de biz farklı ülkelerle iş birliğine hazırız. Bize bu anlamda gelen teklifler var. Türkiye'de Karadeniz gazıyla alakalı da teklifler var. Karadeniz'de ve Bulgaristan offshorundaki arama faaliyetleriyle ilgili de teklifler var ve bunlara sıcak olduğumuzu söylüyoruz."

Nijer'de üç tane altın sahamızın olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, "Agadez bölgesinde üç yeni saha anlaşması imzaladık, 2025 içerisinde ilk altını üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de halihazırda kuzeye elektrik tedariki yaptığını belirten Bayraktar, "İdlib, Afrin gibi bizim harekat bölgelerimizin tamamına yaklaşık 210 megavatlık bir kapasitede elektrik veriyoruz. Onların kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Suriye'ye elektrik iletim altyapısıyla ilgili incelemelerde bulunması için birkaç gün içinde heyet göndereceğiz. Gelişmelere göre bu heyete ben başkanlık edebilirim. Suriye 2011'de yaklaşık 8 bin 500 megavatlık kurulu gücü olan bir ülkeydi. 2022 verilerine ulaşabildik. Kapasite 3 bin megavata gerilemiş durumda. Yani 5.500 megavat kaybedilmiş. Bu üretimin yerine konulması gerek. Biz Suriye'de elektriğin olmadığı yerleri elektrikle buluşturmalıyız" dedi. Geçen hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin Türkiye ziyaretini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Onların bizden talebi var. Lübnan'a elektriği Suriye üzerinden ulaştırmamız söz konusu olabilir" mesajı verdi.