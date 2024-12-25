Kahta-Siverek arası 55 dakikadan 25 dakikaya düşüyor! Yıllık 953 milyon lira tasarruf

Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşüyor (AA)

HEYELANLI KESİMLER TERK EDİLECEK

Uraloğlu, yol sayesinde, mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğinin altını çizerek, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını vurguladı.

Kahta-Siverek Yolu'nun sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşüyor (AA)